Multiservizi, Fisascat-Cisl: domani in piazza per rinnovo contratto (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma – “Da sette anni migliaia di lavoratori del comparto Multiservizi sul territorio svolgono il loro compito in silenzio, in modo invisibile, in attesa di un rinnovo contrattuale che non arriva.” “La pandemia non li ha fermati, al contrario li ha visti, in prima linea, pulire con dedizione ospedali, mense, strutture di ogni genere. E’ ora di dire basta, non si puo’ continuare a rimandare: nell’ambito della manifestazione che e’ stata indetta unitariamente dalle Federazioni nazionali di categoria, domani, alle ore 14, chiederemo anche noi a gran voce il rinnovo di un contratto fermo da troppo tempo”. Cosi’ in un comunicato il Segretario Generale della Fisascat-Cisl di Roma Capitale e Rieti, Stefano ... Leggi su romadailynews (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma – “Da sette anni migliaia di lavoratori del compartosul territorio svolgono il loro compito in silenzio, in modo invisibile, in attesa di uncontrattuale che non arriva.” “La pandemia non li ha fermati, al contrario li ha visti, in prima linea, pulire con dedizione ospedali, mense, strutture di ogni genere. E’ ora di dire basta, non si puo’ continuare a rimandare: nell’ambito della manifestazione che e’ stata indetta unitariamente dalle Federazioni nazionali di categoria,, alle ore 14, chiederemo anche noi a gran voce ildi unfermo da troppo tempo”. Cosi’ in un comunicato il Segretario Generale delladi Roma Capitale e Rieti, Stefano ...

fisascatpatp : RT @fisascat: #Contratto #Multiservizi Il 21 ottobre manifestazione unitaria a Roma in Piazza Barberini. Centinaia di lavoratori in collega… - FisascatSicilia : RT @fisascat: #Contratto #Multiservizi Il 21 ottobre manifestazione unitaria a Roma in Piazza Barberini. Centinaia di lavoratori in collega… - boccuzzibeppe : RT @fisascat: Fiorella Mannoia al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori #Multiservizi in presidio da giorni in tutta Italia e pronti a… - fisascat : RT @fisascat: Fiorella Mannoia al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori #Multiservizi in presidio da giorni in tutta Italia e pronti a… - PaoloMi01219843 : RT @fisascat: Fiorella Mannoia al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori #Multiservizi in presidio da giorni in tutta Italia e pronti a… -