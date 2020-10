MotoGp | Zarco si racconta | Ecco come mi sono riscattato

(Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA - Johann, Esponsorama Racing, è tornato al massimo dal suo difficile 2019 in occasione del Gran Premio d'Aragon ottenendo un solido piazzamento in top 10. Dopo aver preso la decisione di ...

ROMA - Johann Zarco (Esponsorama Racing) è tornato al massimo dal suo ... di Cannes in un'intervista nell'ultimo episodio di Last On The Brakes dedicato alla MotoGp – Poco dopo, anche durante il ...Nel 1976 furono ben 18 i piloti della classe 500 a salire sul podio stagionale almeno una volta: nel 2020 il conto è arrivato a quota 15 e mancano ancora quattro gare ...