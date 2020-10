Monica Nappo | «L’arte mi ha salvata»

Leggi su vanityfair

(Di martedì 20 ottobre 2020) Occhio agli attori, perché sono i primi a riconoscere il valore di una storia e a raccontarla meglio di chiunque altro. Monica Nappo lo capisce grazie all’ex marito Dennis Kelly, sceneggiatore di serie tv come Utopia e The Third Day: «Quando lo accompagnai per ritirare un premio disse che, più che gli altri scrittori, temeva gli attori perché, quando decidono di mettersi a scrivere, lo fanno meglio degli altri. Capiscono subito se una battuta funziona e quali sfumature usare. Pensiamo, per esempio, a Fleabag». Nappo, attualmente al lavoro su un monologo dedicato alle donne scritto durante il lockdown, quella lezione l’ha fatta inconsapevolmente sua fin dagli esordi come attrice, quando fu la prima donna a vincere un concorso nazionale per comici, e poi ancora come regista teatrale, sempre votata all’arte e al suo mondo incantato.