Misiani: 'Cartelle esattoriali bloccate nel 2020, ma non all'infinito. Nuovo lockdown sarebbe mortale per economia' (Di martedì 20 ottobre 2020) Il viceministro dell'Economia Antonio Misiani (PD) è stato ospite del programma "L'imprenditore e gli altri" condotto da Stefano Bandecchi, fondatore dell'Università Niccolò Cusano, su Cusano Italia Tv (canale 264 dtt). Sulla pandemia. "Ne avremo ancora per mesi, finchè non sarà disponibile un vaccino. La ricerca sta facendo grandi passi in avanti, è molto probabile che tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021 uno o più vaccini siano disponibili, poi è chiaro che ci sono i tempi di somministrazione, si partirà con gli operatori sanitari e poi si allargherà il raggio alle altre persone. Nel frattempo anche le terapie stanno facendo passi in avanti. Però dovremo stringere i denti per mesi e d'inverno la situazione non ...

