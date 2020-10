“Mio padre non ha il Coronavirus”: Nina Moric pubblica un altro video choc con la verità del figlio Carlos – VIDEO (Di martedì 20 ottobre 2020) Qualche ora fa, sul proprio profilo Instagram Nina Moric ha pubblicato una VIDEOchiamata choc intercorsa tra lei ed il figlio Carlos Maria, durante la quale emergono dettagli inquietanti su Fabrizio Corona. Carlos Maria, infatti, smentisce le dicharazioni che Fabrizio Corona ha rilasciato a Live – Non è la D’Urso e afferma: “Mio padre non ha il Coronavirus, ha strumentalizzato tutto per screditare la figura di mia madre.” Carlos Maria prosegue la sua dichiarazione: “Io torno da lui per pietà, ma non cambierà mai. Mia madre non mi ha mai fatto del male.“ Il figlio di Nina Moric e Fabrizio ... Leggi su trendit (Di martedì 20 ottobre 2020) Qualche ora fa, sul proprio profilo Instagramhato unachiamataintercorsa tra lei ed ilMaria, durante la quale emergono dettagli inquietanti su Fabrizio Corona.Maria, infatti, smentisce le dicharazioni che Fabrizio Corona ha rilasciato a Live – Non è la D’Urso e afferma: “Mionon ha il Coronavirus, ha strumentalizzato tutto per screditare la figura di mia madre.”Maria prosegue la sua dichiarazione: “Io torno da lui per pietà, ma non cambierà mai. Mia madre non mi ha mai fatto del male.“ Ildie Fabrizio ...

mariocalabresi : Questo è l'incipit di #quellochenontidicono, il mio nuovo libro edito da @Librimondadori, da oggi in libreria e sug… - RengaOfficial : Mio padre se n’è andato,mi piace pensare che ora sia di nuovo insieme a mia madre, Jolanda il suo grande amore.Ques… - vaticannews_it : #15ottobre “L’unico mio sostegno è stata la preghiera semplice del mattino e della sera” #Maccali - pbenedetti50 : RT @mattia22_: Vedo mio padre per caso dopo più di 15 anni. L’ultima volta quando mi prese a calci nella pancia. Avevo 12 anni. Oggi era… - hosentitodirech : RT @mattia22_: Vedo mio padre per caso dopo più di 15 anni. L’ultima volta quando mi prese a calci nella pancia. Avevo 12 anni. Oggi era… -

Ultime Notizie dalla rete : “Mio padre Coronavirus, il figlio dell’imprenditore: “Mio padre ha sbagliato ma non è un incosciente” La Repubblica