Ministro Spadafora: “Ronaldo si sente al di sopra di tutto ma la Procura farà luce. Blocco campionato possibile” (Di martedì 20 ottobre 2020) La nuova fase di emergenza non dà tempo per interesse di parte e il mondo del calcio guarda le difficoltà che vanno affrontate con senso di responsabilità. Il Ministro Vincenzo Spadafora continua a difendere lo sport e prepara nuove mosse: "Venerdì pubblicheremo un protocollo attuativo più rigido per palestre e piscine che prevede maggiore distanziamento e anche il possibile utilizzo della mascherina in determinate attività - ha spiegato a L'aria che tira sul La7 -. Io ho difeso lo sport perché non mi andava l'idea che fosse l'unico settore fortemente penalizzato. Non è lì il focolaio, anche il Cts ha detto che non ci sono evidenze scientifiche su palestre e piscine. Certo, l'evoluzione della crisi potrebbe farci cambiare idea nuovamente, ma questo è un anno difficile -riporta ... Leggi su itasportpress (Di martedì 20 ottobre 2020) La nuova fase di emergenza non dà tempo per interesse di parte e il mondo del calcio guarda le difficoltà che vanno affrontate con senso di responsabilità. IlVincenzocontinua a difendere lo sport e prepara nuove mosse: "Venerdì pubblicheremo un protocollo attuativo più rigido per palestre e piscine che prevede maggiore distanziamento e anche il possibile utilizzo della mascherina in determinate attività - ha spiegato a L'aria che tira sul La7 -. Io ho difeso lo sport perché non mi andava l'idea che fosse l'unico settore fortemente penalizzato. Non è lì il focolaio, anche il Cts ha detto che non ci sono evidenze scientifiche su palestre e piscine. Certo, l'evoluzione della crisi potrebbe farci cambiare idea nuovamente, ma questo è un anno difficile -riporta ...

