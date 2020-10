**Milano: tavolini in strada e in piazza, misure prorogate fino al 31/12** (Di martedì 20 ottobre 2020) Milano, 20 ott. (Adnkronos) - fino al 31 dicembre i commercianti potranno continuare a usufruire della procedura semplificata per la richiesta di occupazione di suolo pubblico e dell'esenzione del pagamento della tassa Cosap. Lo ha stabilito una delibera della giunta di Milano, che dovrà essere approvata dal consiglio comunale nei prossimi giorni, contenente le disposizioni per consentire ai locali di continuare a disporre di spazi all'aperto temporanei, garantendo altresì quiete pubblica, decoro e salvaguardia ambientale. Con le norme fissate a maggio dal Consiglio Comunale oltre 2.400 attività commerciali hanno potuto recuperare all'esterno gli spazi sacrificati all'interno in base alle misure di distanziamento. Se da un lato il provvedimento prorogherà gli spazi già concessi e le modalità per ottenerli, ... Leggi su iltempo (Di martedì 20 ottobre 2020) Milano, 20 ott. (Adnkronos) -al 31 dicembre i commercianti potranno continuare a usufruire della procedura semplificata per la richiesta di occupazione di suolo pubblico e dell'esenzione del pagamento della tassa Cosap. Lo ha stabilito una delibera della giunta di Milano, che dovrà essere approvata dal consiglio comunale nei prossimi giorni, contenente le disposizioni per consentire ai locali di continuare a disporre di spazi all'aperto temporanei, garantendo altresì quiete pubblica, decoro e salvaguardia ambientale. Con le norme fissate a maggio dal Consiglio Comunale oltre 2.400 attività commerciali hanno potuto recuperare all'esterno gli spazi sacrificati all'interno in base alledi distanziamento. Se da un lato il provvedimento prorogherà gli spazi già concessi e le modalità per ottenerli, ...

Milano, rimangono tavolini e dehor: occupazione del suolo pubblico ancora gratis

