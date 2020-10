Milano | ruba tre calici d' oro dal santuario San Camillo de Lellis | uno era di san Giovanni Paolo II

(Di martedì 20 ottobre 2020) Un uomo di 36 anni è stato arrestato dalla polizia per averto 3in oro e argento dal'Sande' a, in via Mauro Macchi. Ieri pomeriggio gli agenti hanno ...

Per questo è stato arrestato dalla polizia a Milano un 36enne italiano, con l'accusa di furto aggravato. Le manette sono scattate in flagranza ieri pomeriggio in piazza Duca D'Aosta, non lontano da ...Il 36enne ha dapprima tentato di forzare la cassetta delle offerte, poi ha arraffato gli oggetti, uno dei quali era appartenuto a san Giovanni Paolo II per poi essere donato all’Ordine Camilliano ...