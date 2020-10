Milano: ruba da santuario tre calici tra cui una 'reliquia', polizia lo arresta (Di martedì 20 ottobre 2020) Milano, 20 ott. (Adnkronos) - Ha rubato dal santuario San Camillo de Lellis di Milano tre calici, di cui uno appartenuto a San Giovanni Paolo II, considerato una reliquia, ma la polizia lo ha arrestato poco dopo, in piazza Duca d'Aosta. E' un 36enne, già noto alla questura, fermato perché il giorno prima gli era stato notificato un provvedimento di divieto di ritorno nel Comune di Milano per la durata di 3 anni. Il 36enne, alla vista dei poliziotti, ha cambiato la propria direzione di marcia: da qui, il controllo e la scoperta. Nello zaino aveva tre calici in oro e argento, arredi sacri utilizzati nella celebrazione della messa. Uno di questi è considerato una sorta di "reliquia" ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020), 20 ott. (Adnkronos) - Hato dalSan Camillo de Lellis ditre, di cui uno appartenuto a San Giovanni Paolo II, considerato una, ma lalo hato poco dopo, in piazza Duca d'Aosta. E' un 36enne, già noto alla questura, fermato perché il giorno prima gli era stato notificato un provvedimento di divieto di ritorno nel Comune diper la durata di 3 anni. Il 36enne, alla vista dei poliziotti, ha cambiato la propria direzione di marcia: da qui, il controllo e la scoperta. Nello zaino aveva trein oro e argento, arredi sacri utilizzati nella celebrazione della messa. Uno di questi è considerato una sorta di "" ...

Milano, ruba dal Santuario "San Camillo de Lellis" 3 calici, uno appartenuto a San Giovanni Paolo II: la Polizia di Stato arresta 36enne.

Gli agenti di una volante dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante l'ordinario servizio di pattugliamento del territorio nella zona della stazione Centrale, hanno notato il ...

