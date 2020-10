Milano: ruba da santuario tre calici tra cui una 'reliquia', polizia lo arresta (Di martedì 20 ottobre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 20 ottobre 2020) su Notizie.it.

Milano, 20 ott. (Adnkronos) - Ha rubato dal santuario San Camillo de Lellis di Milano tre calici, di cui uno appartenuto a San Giovanni Paolo II, considerato una reliquia, ma la polizia lo ha ...

Milano, ruba dal Santuario "San Camillo de Lellis" 3 calici, uno appartenuto a San Giovanni Paolo II: la Polizia di Stato arresta 36enne.

Gli agenti di una volante dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante l'ordinario servizio di pattugliamento del territorio nella zona della stazione Centrale, hanno notato il ...

Milano, 20 ott. (Adnkronos) - Ha rubato dal santuario San Camillo de Lellis di Milano tre calici, di cui uno appartenuto a San Giovanni Paolo II, considerato una reliquia, ma la polizia lo ha ...Gli agenti di una volante dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante l'ordinario servizio di pattugliamento del territorio nella zona della stazione Centrale, hanno notato il ...