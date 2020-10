Milano - Monopattino? Favorisca targa e assicurazione (Di martedì 20 ottobre 2020) Che non fosse una questione di "se", ma di "quando", lo si era intuito fin dal principio. A Milano, la confusione e l'approssimazione con cui sono stati introdotti centinaia di monopattini nella mischia della mobilità cittadina non poteva che preludere a una sequela di infrazioni, con l'inevitabile corollario di incidenti, più o meno gravi (tanto che più di recente persino l'Osservatorio dell'Asaps ha rinunciato a contarli tutti). successo e continua a succedere un po' ovunque, sui marciapiedi come agli incroci, sul pavé del centro e sulle malconce strade di periferia: pedoni travolti, giovani boarder investiti dopo aver bruciato uno stop o per avere attraversato in velocità le strisce pedonali (spesso con conseguenti problemi assicurativi).Un'escalation di casi che ha spinto la Procura di Milano ad aprire un ... Leggi su quattroruote (Di martedì 20 ottobre 2020) Che non fosse una questione di "se", ma di "quando", lo si era intuito fin dal principio. A, la confusione e l'approssimazione con cui sono stati introdotti centinaia di monopattini nella mischia della mobilità cittadina non poteva che preludere a una sequela di infrazioni, con l'inevitabile corollario di incidenti, più o meno gravi (tanto che più di recente persino l'Osservatorio dell'Asaps ha rinunciato a contarli tutti). successo e continua a succedere un po' ovunque, sui marciapiedi come agli incroci, sul pavé del centro e sulle malconce strade di periferia: pedoni travolti, giovani boarder investiti dopo aver bruciato uno stop o per avere attraversato in velocità le strisce pedonali (spesso con conseguenti problemi assicurativi).Un'escalation di casi che ha spinto la Procura diad aprire un ...

