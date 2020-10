Milan, trauma distorsivo alla caviglia per Calhanoglu: 10 giorni di stop (Di martedì 20 ottobre 2020) Hakan Calhanoglu ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia: 10 giorni di stop per lui. Questo è quanto emerso dagli esami effettuati dal trequartista del Milan nel pomeriggio di martedì, in seguito all’infortunio rimediato nell’allenamento mattutino che lo ha costretto a lasciare Milanello in stampelle. Il calciatore salterà dunque le sfide di Europa League contro Celtic e Sparta Praga, oltre a quella con la Roma, valida per la quinta giornata del campionato di Serie A. La speranza del club rossonero è quella di recuperare Calhanoglu per la trasferta di campionato contro l’Udinese, prevista per l’1 novembre. Leggi su sportface (Di martedì 20 ottobre 2020) Hakanha riportato un: 10diper lui. Questo è quanto emerso dagli esami effettuati dal trequartista delnel pomeriggio di martedì, in seguito all’infortunio rimediato nell’allenamento mattutino che lo ha costretto a lasciareello in stampelle. Il calciatore salterà dunque le sfide di Europa League contro Celtic e Sparta Praga, oltre a quella con la Roma, valida per la quinta giornata del campionato di Serie A. La speranza del club rossonero è quella di recuperareper la trasferta di campionato contro l’Udinese, prevista per l’1 novembre.

forzaroma : Milan, #Calhanoglu salta la Roma: trauma distorsivo alla caviglia. Un mese di stop #ASRoma - sportface2016 : #calcio #SerieA #Milan, trauma distorsivo alla caviglia e 10 giorni di stop per Hakan #Calhanoglu - fabriziogiannat : RT @MilanInter241: Trauma distorsivo alla caviglia per #Calhanoglu. Salterà sicuramente la trasferta in Scozia del #Milan contro il Celtic.… - GurzoBahri : RT @saveriocamba: Il Milan non avrà a disposizione per il Celtic Calhanoglu a causa di un trauma distorsivo. Intorno alle 17:30/18:00 i con… - MilanForever81 : RT @saveriocamba: Il Milan non avrà a disposizione per il Celtic Calhanoglu a causa di un trauma distorsivo. Intorno alle 17:30/18:00 i con… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan trauma Milan, trauma distorsivo alla caviglia per Calhanoglu GianlucaDiMarzio.com Milan, trauma distorsivo alla caviglia per Calhanoglu: 10 giorni di stop

Hakan Calhanoglu ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia: 10 giorni di stop per lui. Questo è quanto emerso dagli esami effettuati dal trequartista del Milan nel pomeriggio di martedì, in ...

Milan, infortunio Calhanoglu: nessuna lesione. Ecco quando torna (FOTO)

Il fantasista turco del Milan ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia. A forte rischio la presenza contro Celtic e Roma”. Sempre secondo quanto riportato dal giornalista lombardo, sono ...

Hakan Calhanoglu ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia: 10 giorni di stop per lui. Questo è quanto emerso dagli esami effettuati dal trequartista del Milan nel pomeriggio di martedì, in ...Il fantasista turco del Milan ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia. A forte rischio la presenza contro Celtic e Roma”. Sempre secondo quanto riportato dal giornalista lombardo, sono ...