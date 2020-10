Milan, tegola per Pioli: si ferma Hakan Calhanoglu, si attende l’esito degli esami (Di martedì 20 ottobre 2020) tegola per Stefano Pioli che potrebbe perdere per qualche settimana Hakan Calhanoglu.Il fantasista turco del Milan ha abbandonato anzitempo l'allenamento odierno e addirittura lasciato in stampelle Milanello. Esclusa la sua presenza in quel di Glasgow dove i rossoneri giovedì sera affronteranno in Europa League i padroni di casa del Celtic, a rischio un suo impiego nel match di lunedì contro la Roma. Entro domani il calciatore si sottoporrà agli esami del caso che valuteranno l'entità dell'infortunio e sapranno di conseguenza dire quando potrà rientrare effettivamente in campo.Milan, Pioli: “Rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu importanti. Europa League? Giochiamo con ambizione, ... Leggi su mediagol (Di martedì 20 ottobre 2020)per Stefanoche potrebbe perdere per qualche settimana.Il fantasista turco delha abbandonato anzitempo l'allenamento odierno e addirittura lasciato in stampelleello. Esclusa la sua presenza in quel di Glasgow dove i rossoneri giovedì sera affronteranno in Europa League i padroni di casa del Celtic, a rischio un suo impiego nel match di lunedì contro la Roma. Entro domani il calciatore si sottoporrà aglidel caso che valuteranno l'entità dell'infortunio e sapranno di conseguenza dire quando potrà rientrare effettivamente in campo.: “Rinnovi di Donnarumma eimportanti. Europa League? Giochiamo con ambizione, ...

TuttoMercatoWeb : Milan, tegola Calhanoglu: problema alla caviglia per il turco. Out contro il Celtic - Mediagol : #Milan, tegola per Pioli: si ferma #HakanCalhanoglu, si attende l’esito degli esami - Mediagol : #Milan, tegola per Pioli: si ferma Hakan Calhanoglu, si attende l'esito degli esami - clikservernet : Tegola Milan. Calhanoglu lascia l’allenamento in stampelle. Problemi alla caviglia - Noovyis : (Tegola Milan. Calhanoglu lascia l’allenamento in stampelle. Problemi alla caviglia) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Milan tegola Milan, tegola per Pioli: si ferma Hakan Calhanoglu, si attende l’esito degli esami Mediagol.it Milan, infortunio Calhanoglu: ecco i possibili sostituti. Tre le soluzioni

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS - Hakan Calhanoglu si è infortunato quest'oggi in allenamento a Milanello: Pioli pensa ai possibili sostituti ...

celtic milan calhanoglu

La cosa certa, in attesa di novità, è che Calhanoglu non potrà prendere parte al ritorno del Milan in Europa League, la sfida contro il Celtic in programma giovedì sera in Scozia a partire dalle ore .

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS - Hakan Calhanoglu si è infortunato quest'oggi in allenamento a Milanello: Pioli pensa ai possibili sostituti ...La cosa certa, in attesa di novità, è che Calhanoglu non potrà prendere parte al ritorno del Milan in Europa League, la sfida contro il Celtic in programma giovedì sera in Scozia a partire dalle ore .