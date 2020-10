Milan, infortunio Calhanoglu: il turco salterà il Celtic (Di martedì 20 ottobre 2020) Hakan Calhanoglu ha lasciato l’allenamento di questa mattina in stampelle Brutte notizie per Stefano Pioli in vista della partita di Europa League di giovedì contro il Celtic. Come riportato da Sky Sport, Hakan Calhanoglu ha infatti lasciato l’allenamento di quest’oggi in stampelle. Il numero 10 del Milan avrebbe subito una sospetta distorsione alla caviglia e, dopo i controlli che presto saranno effettuati, si potranno capire le reali condizioni di Calhanoglu. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Hakanha lasciato l’allenamento di questa mattina in stampelle Brutte notizie per Stefano Pioli in vista della partita di Europa League di giovedì contro il. Come riportato da Sky Sport, Hakanha infatti lasciato l’allenamento di quest’oggi in stampelle. Il numero 10 delavrebbe subito una sospetta distorsione alla caviglia e, dopo i controlli che presto saranno effettuati, si potranno capire le reali condizioni di. Leggi su Calcionews24.com

