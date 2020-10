Midtjylland Atalanta, i convocati di Gasperini: out Malinovskyi e Caldara (Di martedì 20 ottobre 2020) Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati in vista di Midtjylland-Atalanta Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha reso nota la lista dei convocati in vista della partita di Champions League contro il Midtjyllan. Portieri: Radunovic, Rossi, Sportiello.Difensori: Toloi, Palomino, Gosens, Romero, Djimsiti, Mojica, Depaoli, Hateboer, Ruggeri.Centrocampisti: Freuler, De Roon, Pessina, Miranchiuk, Pasalic.Attaccanti: Lammers, Muriel, Gomez, Ilicic, Zapata. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Gian Pieroha diramato la lista deiin vista diGian Piero, allenatore dell’, ha reso nota la lista deiin vista della partita di Champions League contro il Midtjyllan. Portieri: Radunovic, Rossi, Sportiello.Difensori: Toloi, Palomino, Gosens, Romero, Djimsiti, Mojica, Depaoli, Hateboer, Ruggeri.Centrocampisti: Freuler, De Roon, Pessina, Miranchiuk, Pasalic.Attaccanti: Lammers, Muriel, Gomez, Ilicic, Zapata. Leggi su Calcionews24.com

