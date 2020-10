Michael Jordan a 57 anni vive qui: villa extralusso, 15milioni di dollari [FOTO] (Di martedì 20 ottobre 2020) Michael Jordan è uno dei volti più amati nel mondo della pallacanestro. Esordì a soli 19 anni e ancora oggi è considerato una leggenda a livello mondiale. La sua è una lunga carriera fatta di premi, riconoscimenti e stima da parte di tutti gli appassionati di basket. Eppure, Michael Jordan non ha avuto successo solo nell’ambito lavorativo, ma può ritenersi molto soddisfatto anche della sua vita privata. Infatti, dopo un matrimonio naufragato con Juanita Vanoy, dalla quale ha avuto tre figli, la star della pallacanestro ha finalmente trovato l’amore al fianco della modella cubana Yvette Prieto. La coppia nel 2013 ha deciso di convolare a nozze e dalla loro unione sono nate due gemelle, Victoria e Ysabel. Ma avete mai visto dove abitano la leggenda del ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 20 ottobre 2020)è uno dei volti più amati nel mondo della pallacanestro. Esordì a soli 19e ancora oggi è considerato una leggenda a livello mondiale. La sua è una lunga carriera fatta di premi, riconoscimenti e stima da parte di tutti gli appassionati di basket. Eppure,non ha avuto successo solo nell’ambito lavorativo, ma può ritenersi molto soddisfatto anche della sua vita privata. Infatti, dopo un matrimonio naufragato con Juanita Vanoy, dalla quale ha avuto tre figli, la star della pallacanestro ha finalmente trovato l’amore al fianco della modella cubana Yvette Prieto. La coppia nel 2013 ha deciso di convolare a nozze e dalla loro unione sono nate due gemelle, Victoria e Ysabel. Ma avete mai visto dove abitano la leggenda del ...

Gaiaalessandra_ : @francetinaa @Najwa_Nimri Michael Jordan in confronto ha il piede di un neonato - _ribhes : L’Harry della mia storia è ispirato a lui e, ovviamente, a Michael Jordan (davvero serve una presentazione per Sua… - _ribhes : Ha contribuito alle Regole Jordan quando era il numero 10 nei Detroit Pistons. È il salvatore della palla negli ann… - MetropolitanoIT : ?? Il veneziano che ha arbitrato Michael Jordan ?????? - toreIIo : Non vedo quel porcone di Michael B. Jordan -

Ultime Notizie dalla rete : Michael Jordan NBA, lo scontro tra Kobe Bryant e Micheal Jordan: l'attore John Cusack rivela la verità Sky Sport Michael Jordan a 57 anni vive qui: villa extralusso, 15milioni di dollari [FOTO]

Michael Jordan è uno dei volti più amati nel mondo della pallacanestro. Esordì a soli 19 anni e ancora oggi è considerato una leggenda a livello mondiale. La sua è una lunga carriera fatta di ...

NBA, lo storico scontro tra Jordan e Bryant: Cusack rivela cosa si sono detti

Kobe inizia la penetrazione ma Michael gli si para di fronte, proprio davanti a dov’ero io, e prende lo sfondamento. Per l’ultima partita di Jordan a L.A… Leggi ...

Michael Jordan è uno dei volti più amati nel mondo della pallacanestro. Esordì a soli 19 anni e ancora oggi è considerato una leggenda a livello mondiale. La sua è una lunga carriera fatta di ...Kobe inizia la penetrazione ma Michael gli si para di fronte, proprio davanti a dov’ero io, e prende lo sfondamento. Per l’ultima partita di Jordan a L.A… Leggi ...