“Mi piaci”, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli di nuovo amici “speciali” al GF Vip (Di martedì 20 ottobre 2020) Dopo il brutto litigio di ieri sera, Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci hanno ritrovato il feeling che si credeva perduto. Nel pomeriggio, dopo la difficile puntata del Grande Fratello Vip in prima serata, gli amici speciali hanno avuto modo di riparlare. GF Vip, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo di nuovo amici “speciali”: “Mi piaci, sei fondamentale”... L'articolo “Mi piaci”, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli di nuovo amici “speciali” al GF Vip proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 20 ottobre 2020) Dopo il brutto litigio di ieri sera,edhanno ritrovato il feeling che si credeva perduto. Nel pomeriggio, dopo la difficile puntata del Grande Fratello Vip in prima serata, glispeciali hanno avuto modo di riparlare. GF Vip,di“speciali”: “Mi piaci, sei fondamentale”... L'articolo “Mi piaci”,di“speciali” al GF Vip proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

13mari81 : @BiasiMonica @Zakk701 @Ire_Lica Brava, mi piaci quando ti adiri!!! ?????? - mimisexymi2 : @p_episcopo Odio la apple da quando avevo 14 anni non so come mai. Ma tu mi piaci sei un fico simpatico - AlessandraaaCam : @elemaars Perché mi piaci di più mora amo edda u far a paccia - DeaSlider : RT @Ilikeparadox: Non sorridere, che mi piaci già abbastanza. - tatore : @ninazilli Sono o no parole tue queste? Da @_DAGOSPIA_ , prova a 'ritrattare' con loro semmai. Io lavoro in un rist… -