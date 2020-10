“Mi ha fatto male”. Nina Zilli positiva al coronavirus, cosa è successo dopo l’annuncio (Di martedì 20 ottobre 2020) Lunedì 19 ottobre Nina Zilli ha annunciato sui social di essere risultata positiva al coronavirus. Attraverso le Storie, ha affermato di avere il Covid-19, dopo essersi sottoposta negli ultimi 5 giorni a due tamponi e un test sierologico, inizialmente negativi: “Lo facevo chiaramente per proteggere la mia famiglia, ancora prima di me. dopo un’ora dal sierologico, mi è venuta la febbre. Molto probabilmente l’ho preso ad una cena, perché tutto il ristorante era senza mascherina”. La cantante ha poi assicurato tutti i fan affermando di essere già in isolamento presso la sua abitazione, ma ha anche consigliato a tutti di stare attenti nelle prossime settimane: “Consiglio di non stare più in luoghi chiusi affollati. Io mi sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 20 ottobre 2020) Lunedì 19 ottobreha annunciato sui social di essere risultataal. Attraverso le Storie, ha affermato di avere il Covid-19,essersi sottoposta negli ultimi 5 giorni a due tamponi e un test sierologico, inizialmente negativi: “Lo facevo chiaramente per proteggere la mia famiglia, ancora prima di me.un’ora dal sierologico, mi è venuta la febbre. Molto probabilmente l’ho preso ad una cena, perché tutto il ristorante era senza mascherina”. La cantante ha poi assicurato tutti i fan affermando di essere già in isolamento presso la sua abitazione, ma ha anche consigliato a tutti di stare attenti nelle prossime settimane: “Consiglio di non stare più in luoghi chiusi affollati. Io mi sono ...

CarloCalenda : Mi pare la migliore testimonianza sul lavoro fatto sul tavolo Roma. Ascoltatelo. Ps su “incoerenza” era febbraio 2… - borghi_claudio : Salvini: 'non mi piace la parola coprifuoco'. Non piace nemmeno a me. Che ha fatto il Governo in 5 mesi? Semplice.… - lorepregliasco : Solo io non capisco perché, da maggio in poi, non si sia fatto un grande piano straordinario di test & tracing per… - Satiro63148443 : RT @borghi_claudio: Salvini: 'non mi piace la parola coprifuoco'. Non piace nemmeno a me. Che ha fatto il Governo in 5 mesi? Semplice. Null… - spighissimo : RT @claudio301065: @RenatoSouvarine No non lo sapevo ,ma non mi meraviglia lui ,Bentivogli tutta gente che ha fatto carriera parlando di di… -

Ultime Notizie dalla rete : “Mi fatto Vivere 100 anni: il segreto dei centenari è il Bifidobacterium longum Fortune Italia