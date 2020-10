"Mi era scappato". Prego? Ferruccio Sansa, una roba clamorosa: "quarantena Covid violata", lo beccano così (Di martedì 20 ottobre 2020) “Mi era scappato il cane”. Per questo motivo Ferruccio Sansa è stato segnalato per violazione della quarantena. A raccontarlo è proprio il giornalista e consigliere regionale della Liguria con un post pubblicato sui social: “In momento come questo in cui si teme che l'Italia vacilli sotto i colpi del Covid - ha esordito - arrivano invece conferme che lo Stato funziona. Non possiamo che rallegrarcene”. Poi Sansa è entrato nel vivo della faccenda: “Qualche sera fa a mezzanotte il cane, appena preso al canile, manifesta inequivocabili esigenze fisiologiche. Lo accompagno nell'aiuola di casa, ma non essendo informato della quarantena scappa perché casa nostra non ha un cancello. Lo chiamo ma non si decide a ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) “Mi erail cane”. Per questo motivoè stato segnalato per violazione della. A raccontarlo è proprio il giornalista e consigliere regionale della Liguria con un post pubblicato sui social: “In momento come questo in cui si teme che l'Italia vacilli sotto i colpi del- ha esordito - arrivano invece conferme che lo Stato funziona. Non possiamo che rallegrarcene”. Poiè entrato nel vivo della faccenda: “Qualche sera fa a mezzanotte il cane, appena preso al canile, manifesta inequivocabili esigenze fisiologiche. Lo accompagno nell'aiuola di casa, ma non essendo informato dellascappa perché casa nostra non ha un cancello. Lo chiamo ma non si decide a ...

