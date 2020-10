Meteo Roma del 20-10-2020 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 20 ottobre 2020)Ben ritrovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord molte nubi sulle regioni del nord sia al mattino che al pomeriggio specie su quelle di nord ovest ove non si escludono deboli piogge soprattutto su Piemonte e Liguria tra la sera e la notte foschie o nebbie possibili su coste e pianure al centro giornata all’insegna del tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque sia al mattino che al pomeriggio dalla serata nuvolosità in aumento sulla Toscana anche compatta ma senza fenomeni associati al suo tempo stabile sulle regioni meridionali per tutta la giornata con nubi sparse alternate ad ampie schiarite sia al mattino che al pomeriggio nessuna variazione in serata e nottata congeli per lo più sereni ovunque temperature minime e massime stabili o in lieve aumento le previsioni del tempo sono a cura ...