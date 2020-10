METEO 7 Giorni. Anticiclone e CALDO AFRICANO, ma dal weekend cambia (Di martedì 20 ottobre 2020) METEO SINO AL 26 OTTOBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE L’Anticiclone si va irrobustendo sull’Europa Centro-Meridionale e sull’Italia, contribuendo al consolidamento di condizioni di METEO decisamente stabile. Il tempo sull’Italia non è però ovunque soleggiato, visto che si vanno intensificando nebbie e nubi basse in Val Padana e sulle valli interne appenniniche, fenomeno tipico con le alte pressioni nel semestre freddo. Questa rimonta anticiclonica, per ora più evidente tra Penisola Iberica e Baleari, è attesa in netto rinforzo anche sull’Italia. In questa fase in Atlantico si sta approfondendo una saccatura ciclonica fin verso le coste marocchine e le Canarie, da cui deriva la crescente alimentazione subtropicale che alimenta l’Anticiclone esteso verso ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 20 ottobre 2020)SINO AL 26 OTTOBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE L’si va irrobustendo sull’Europa Centro-Meridionale e sull’Italia, contribuendo al consolidamento di condizioni didecisamente stabile. Il tempo sull’Italia non è però ovunque soleggiato, visto che si vanno intensificando nebbie e nubi basse in Val Padana e sulle valli interne appenniniche, fenomeno tipico con le alte pressioni nel semestre freddo. Questa rimonta anticiclonica, per ora più evidente tra Penisola Iberica e Baleari, è attesa in netto rinforzo anche sull’Italia. In questa fase in Atlantico si sta approfondendo una saccatura ciclonica fin verso le coste marocchine e le Canarie, da cui deriva la crescente alimentazione subtropicale che alimenta l’esteso verso ...

