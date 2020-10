(Di martedì 20 ottobre 2020) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Riteniamo utile attivare il Mes. È un tema delicato. Non è giusto risolverlo unilateralmente nel corso di una conferenza stampa. Penso cherimetterà il tutto sui. Il Mes rappresenta un. Sono risorse che vanno restituite a tassi più bassi di quelli che potremmo reperire da fonti diverse. Un risparmio di 300 milioni per 10 anni. Complessivamente 3 miliardi. Cifre importanti. Ma di questo si tratta. Campagne ideologiche che ingigantiscono strumentalmente la portata della decisione fanno solo male. Irrigidiscono le posizioni, invece di produrre una discussione nel merito e sulle cifre reali". Lo afferma Goffredo, del Pd, in un'intervista al 'Corriere della Sera'. "Aprire una frattura ...

TV7Benevento : Mes: Bettini, 'vantaggio evidente, Conte riporti questione su binari giusti'... - ignaziore : RT @Michele_Arnese: PUNTO E MES Finalmente dopo mesi di silenzio parla Goffredo Bettini (incarico imprecisato nel Pd): 'Riteniamo utile a… - Michele_Arnese : PUNTO E MES Finalmente dopo mesi di silenzio parla Goffredo Bettini (incarico imprecisato nel Pd): 'Riteniamo uti… - gio551 : RT @MediasetTgcom24: Mes, Goffredo Bettini (Pd) a Conte: utile attivarlo #mes - MediasetTgcom24 : Mes, Goffredo Bettini (Pd) a Conte: utile attivarlo #mes -

Ultime Notizie dalla rete : Mes Bettini

SassariNotizie.com

Lo afferma Goffredo Bettini, del Pd, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’. “Aprire una frattura nella maggioranza fino all’estremo -aggiunge- porterebbe all’aumento dello spread, che in un solo ...Goffredo Bettini ha ribadito che il Partito democratico è a favore del Mes. Noi del Pd "riteniamo utile attivare il Mes" dice in una intervista al Corriere della Sera. "E' un tema delicato. Non è ...