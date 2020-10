Mes | Amendola | ' nè panacea nè troika'

(Di martedì 20 ottobre 2020) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Il Mes non è la, ma non è nemmeno la". Lo ha affermato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Enzo, ospite di 'Omnibus' su La7.

Roma , 19 ott 21:11 - (Agenzia Nova) - Nel dibattito sul Mes ciò che conta è mettere davanti a tutto l'interesse nazionale. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, a "Stasera ...