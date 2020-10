Mercato piloti F1: Schumacher e Giovinazzi verso Haas (Di martedì 20 ottobre 2020) Il Mercato piloti F1 si fa interessante solo ora, a differenza degli altri anni. Ma il ritardo dovuto all’emergenza Covid-19 ha avuto anche questo effetto. I primi movimenti tra piloti e squadre sono stati a luglio, con Sainz in Ferrari, Ricciardo alla McLaren e Alonso in Renault. Poi a settembre la notizia che la Racing Point che diventerà Aston Martin liquidava Perez e prendeva Vettel. Ora il sicuro ingresso sulle piste di Mick Schumacher, anche se ancora non si sa se guiderà l’Haas o l’Alfa Romeo. Giovinazzi invece resterà in F1 mentre Grosjean e Magnussen no. Gasly può diventare pilota della Renault, Perez e Hulkenberg sperano entrambi in Red Bull. Mercato piloti F1: Giovinazzi e Mick ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 20 ottobre 2020) IlF1 si fa interessante solo ora, a differenza degli altri anni. Ma il ritardo dovuto all’emergenza Covid-19 ha avuto anche questo effetto. I primi movimenti trae squadre sono stati a luglio, con Sainz in Ferrari, Ricciardo alla McLaren e Alonso in Renault. Poi a settembre la notizia che la Racing Point che diventerà Aston Martin liquidava Perez e prendeva Vettel. Ora il sicuro ingresso sulle piste di Mick, anche se ancora non si sa se guiderà l’o l’Alfa Romeo.invece resterà in F1 mentre Grosjean e Magnussen no. Gasly può diventare pilota della Renault, Perez e Hulkenberg sperano entrambi in Red Bull.F1:e Mick ...

