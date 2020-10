Mercato Juventus, pericolo inglese per Demiral: nuovo assalto a gennaio (Di martedì 20 ottobre 2020) Mercato Juventus – Il difensore turco Merih Demiral ha conquistato tutti per il grande spirito di abnegazione, la sua tenacia, unita ad una grande forza fisica e senso della posizione, che gli aveva garantito un posto da titolare all’interno della difesa a 4 di Maurizio Sarri. Tuttavia il brutto infortunio accorso all’Olimpico di Roma ha rallentato i piani di crescita dell’ex Sassuolo, che comunque è riuscito a gettarsi alle spalle il periodo no, provando a ritrovare la forma migliore. Mercato Juventus, Tottenham su Demiral Sul giocatore turco è forte l’interessamento del Tottenham che, dopo che l‘Inter ha respinto le avances per Skriniar, negli ultimi giorni della sessione di ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 20 ottobre 2020)– Il difensore turco Merihha conquistato tutti per il grande spirito di abnegazione, la sua tenacia, unita ad una grande forza fisica e senso della posizione, che gli aveva garantito un posto da titolare all’interno della difesa a 4 di Maurizio Sarri. Tuttavia il brutto infortunio accorso all’Olimpico di Roma ha rallentato i piani di crescita dell’ex Sassuolo, che comunque è riuscito a gettarsi alle spalle il periodo no, provando a ritrovare la forma migliore., Tottenham suSul giocatore turco è forte l’interessamento del Tottenham che, dopo che l‘Inter ha respinto le avances per Skriniar, negli ultimi giorni della sessione di ...

