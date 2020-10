Meluzzi e il fotomontaggio “Andrà tutto bene” cancellato dopo la risposta dell’Auschwitz Memorial

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 20 ottobre 2020) Ehhhh facile fare fotomontaggi sulla “dittatura sanitaria” per la pandemia di Coronavirus usando Auschwitz e poi cancellareproprio nel momento in cui l’Auschwitzfa notare che è una cosa di pessimo gusto: Alessandroforse pensava che nessuno se ne sarebbe accorto, ma non è andata così. Auschiwitzha detto chiaramente ache quello che ha fatto sostituendo la scritta sul cancello del campo di concentramento “Arbeit macht frei” con “Andràbene” era irrispettoso, strumentalizzava le vittime in modo egoista e offendeva e creava dolore in chi è sopravvissuto: “Such things hurt people. It is disrespectful to the memory of the victims and it causes pain to ...