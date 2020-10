Medico Napoli | “L’AZ Alkmaar può mettere a rischio l’incolumità degli azzurri”

Leggi su sportface

(Di martedì 20 ottobre 2020) “Alfaremo i tamponi come da protocollo e per giovedì avremo le risposte. Per quanto riguarda l’ed i positivi, rientriamo nella questione del buon senso. Da tecnico riscriverei protocolli adeguati a questo periodo molto simile al primo Covid”. Lo ha detto il professore Vincenzo Mirone, responsabile dei tamponi per quanto riguarda l’emergenza Covid-19 per quanto riguarda il club del. Appello dunque all’Uefa per far sì che il match contro l’Az, che ha un numero imprecisato di contagiati – superiore alle dieci unità – venga rinviato: “Forse la UEFA dovrebbe intervenire visto che riguarda una partita di Europa League, esattamente come è intervenuta la Lega per quanto riguarda la questione sulla partita ...