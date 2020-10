Medicina estetica | dalle mani alle labbra | tutte le novità

Leggi su vanityfair

(Di martedì 20 ottobre 2020) La medicina estetica evolve insieme al concetto di bellezza. Come spiega la dottoressa Anadela Serra Visconti nel suo ultimo libro Resto giovane se voglio, edito da Rai Libri, la bellezza oggi è prima di tutto una scelta consapevole, una sensazione di benessere generale e di accettazione di sé. Bellezza è dare valore al tempo presente. La bellezza genera altra bellezza: «è un’attività piacevole per il cervello e come tale è in grado di stimolare le endorfine e l’interleuchina 10, due mediatori chimici che aumentano lo stato di benessere psichico e fisico e agiscono come antinfiammatori».