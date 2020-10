Mediaset e i diritti Champions: offerti 45 milioni per la miglior partita del martedì (Di martedì 20 ottobre 2020) Mediaset è pronta ad offrire 45 milioni di euro all’anno per tre anni per trasmettere la migliore gara del martedì di Champions League dal 2021 al 2024. L’indiscrezione è di Radiocor ed è stata ripresa da Calcio e Finanza. Assegnati ad Amazon i diritti per la miglior partita del mercoledì per circa 80 milioni. La proposta di Mediaset prevede l’esclusiva per tutte le piattaforme e non solo in chiaro, quindi c’è la possibilità di accordarsi con una pay tv. Sky e Dazn hanno presentato le rispettive offerte, per trasmettere 104 partite, e con l’accordo con Mediaset potrebbero completare la loro offerta. Ad ogni modo, per quanto l’asse ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 ottobre 2020)è pronta ad offrire 45di euro all’anno per tre anni per trasmettere lae gara del martedì diLeague dal 2021 al 2024. L’indiscrezione è di Radiocor ed è stata ripresa da Calcio e Finanza. Assegnati ad Amazon iper ladel mercoledì per circa 80. La proposta diprevede l’esclusiva per tutte le piattaforme e non solo in chiaro, quindi c’è la possibilità di accordarsi con una pay tv. Sky e Dazn hanno presentato le rispettive offerte, per trasmettere 104 partite, e con l’accordo conpotrebbero completare la loro offerta. Ad ogni modo, per quanto l’asse ...

