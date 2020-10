Mattarella | serve responsabilità collettiva

(Di martedì 20 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 20 OTT - "In questa fasela responsabilità, comportamenti diffusi, tutti siamo chiamati a contribuire e a sconfiggere la pandemia, con i comportamenti, le mascherine, il ...

Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della consegna al Quirinale delle onorificenze al merito della Repubblica italiana ai cittadini che si sono distinti ...(ANSA) - ROMA, 20 OTT - "In questa fase serve la responsabilità collettiva ... Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia di consegna delle onorificienze in chi si è distinto ...