Matrimonio a Prima Vista scappa da Temptation e 'assedia' la Bignardi

Matrimonio a Prima Vista 5 - Luca e Giorgia Se vi state appassionando alle vicende coniugali dei nuovi protagonisti di Matrimonio a Prima Vista, per saperne di più stavolta dovrete aspettare: la quarta puntata della quinta edizione (già disponibile online per gli abbonati a Dplay Plus) non andrà in onda questa sera su Real Time ma domani, mercoledì 21 ottobre 2020. Un cambiamento di programmazione che rischia di sfuggire al telespettatore abitudinario. Il programma che aiuta tre coppie di sconosciuti a trovare l'amore sull'altare, abbandonando per una settimana la serata del martedì, eviterà lo scontro con Temptation Island, che affronta argomenti affini, benché sviscerati con modalità e in contesti ...

