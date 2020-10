(Di martedì 20 ottobre 2020) La polizia diha arrestato in flagrante una donna, 51 anni, straniera, per maltrattamenti in famiglia nei confronti del convivente. L'uomo era sceso in strada in lacrime chiedendo aiuto ...

LaGazzettaWeb : Matera, ubriaca picchia il compagno 80enne che vuole farla smettere di bere: arrestata -

La polizia di Matera ha arrestato in flagrante una donna, 51 anni, straniera, per maltrattamenti in famiglia nei confronti del convivente 80enne. L'uomo era sceso in strada in lacrime chiedendo aiuto ...