Maria De Filippi è stufa dei teatrini | che attacco a Camilla

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 20 ottobre 2020) Nella puntata di oggi di Uomini e Donne è esploso il caso, la corteggiatrice di Gianluca De Matteis che ha scelto di non presentarsi alla registrazione per non essere stata portata in esterna dal tronista romano, rivelando però alla redazione del programma che avrebbe cambiato idea qualora il tronista fosse andato a prenderla a casa. A sorpresa, prima ancora che Gianluca potesse replicare, è intervenutaDein prima persona, dichiarandosi ormaideiallestiti dalle corteggiatrici per fare una semplice esterna. Il messaggio diletto daDea Gianluca La Deinizia leggendo al tronista il messaggio cheha scritto per lui ...