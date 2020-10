Marcianise | Tartaglione | “Sia garantita ai disabili attività didattica in presenza”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiIl Consigliere Comunale di “Terra di Idee”, Alessandro, ha inviato questa mattina, via pec, al Comune diuna istanza indirizzata al Sindaco, all’Assessore alla Pubblica Istruzione e all’Assessore alle Politiche Sociali avente per oggetto: “progetti per garantire attivitàin presenza agli studenti diversamente abili”. “La sospensione delle attività didattiche durante lo scorso lockdown – spiega ha determinato impatti molto gravi sulle fasce più deboli della popolazione scolastica, con particolare riferimento agli alunni in difficoltà, a quelli affetti da gravi disturbi dello spettro autistico, agli studenti contà ...