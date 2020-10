Mara Venier compie 70 anni: la dedica d’amore di Nicola Carraro su Instagram (Di martedì 20 ottobre 2020) Mara Venier compie 70 anni, è nata infatti il 20 ottobre 1950. E per un traguardo così importante, suo marito Nicola Carraro non poteva che omaggiarla con una splendida dedica su Instagram in cui le dichiara tutto il suo amore. I due sono sposati dal 2006 e semplicemente si adorano. Carraro ha dunque condiviso sul suo profilo Instagram una serie di foto di Mara in stile Marilyn Monroe di Andy Warhol e ha commentato con parole che tutte le donne vorrebbero sentirsi dire dal proprio compagno: “Auguri amore mio sei ancora una bambina diversamente giovane e io ti amo 70 volte più di prima ”. Elisabetta Ferracini, figlia della Venier e di Francesco Ferracini, ... Leggi su dilei (Di martedì 20 ottobre 2020)70, è nata infatti il 20 ottobre 1950. E per un traguardo così importante, suo maritonon poteva che omaggiarla con una splendidasuin cui le dichiara tutto il suo amore. I due sono sposati dal 2006 e semplicemente si adorano.ha dunque condiviso sul suo profilouna serie di foto diin stile Marilyn Monroe di Andy Warhol e ha commentato con parole che tutte le donne vorrebbero sentirsi dire dal proprio compagno: “Auguri amore mio sei ancora una bambina diversamente giovane e io ti amo 70 volte più di prima ”. Elisabetta Ferracini, figlia dellae di Francesco Ferracini, ...

RaiRadio2 : Mara Venier oggi #20ottobre compie 70 anni?? Tantissimi auguri!! - serenamia5 : RT @Agenzia_Ansa: Venier fa 70 anni oggi ma 'zia Mara' è sempre a tutto gas #ANSA - marco_m_ : Auguri #maravenier Nati in questo giorno 20 ottobre 1950 - Mara Venier (70 anni fa): Veneziana doc, da sex symbol d… - myeivissa : RT @Mr_Ozymandias: Capua: 'Bisogna fare il vaccino antinfluenzale come sono sicura che Mara l'ha già fatto.' Venier: 'No, io non l'ho mai f… - cappelIaiomatto : RT @ANSA_Lifestyle: Buon compleanno a #MaraVenier, che spegne oggi 70 candeline. Tra cinema e tv, ripercorriamone i… -