"Mara Venier…". Barbara D'Urso lo ha fatto davvero in diretta (Di martedì 20 ottobre 2020) Tutti erano convinti che Barbara D'Urso e Mara Venier fossero abbastanza rivali tra di loro e che questa situazione proseguisse anche tuttora, invece il gesto della conduttrice di Mediaset ha smentito tutto ciò. Il 20 ottobre 2020 è una data importantissima per la regina di 'Domenica In', che infatti compie 70 anni. Proprio mentre si stava concludendo l'appuntamento con 'Pomeriggio Cinque', Carmelita ha sorpreso un po' tutti mostrando uno scatto veramente molto interessante. Infatti, ha mostrato al pubblico da casa una foto di lei in compagnia proprio di Mara. Barbarella è apparsa più che sorridente, a testimonianza del fatto che abbia deciso di fare questo con grande affetto, ed ha anche rivolto un bel messaggio alla Venier. Parole che hanno commosso tutti i telespettatori di Canale ...

