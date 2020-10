Manovra | rinnovati ecobonus e bonus facciate | sparisce il superbonus 110%

Leggi su quifinanza

(Di martedì 20 ottobre 2020) Nel Documento programmatico di Bilancio che il governo ha inviato a Bruxelles per un primo esame della, compare la proroga di variedilizi, dall’al, ma non del superper le ristrutturazioni in casa e l’efficientamento energetico. In sostanza la misura, che è comunque già finanziata per i lavori avviati fino a dicembre 2021, al momento non sarà prorogata con la legge di Bilancio perché, secondo la spiegazione che si affrettano a dare dal governo, arriverà “con i fondi del Recovery Plan“. La decisione, assicurano dal Mef, è già stata presa, si tratta solo di attendere quindi “l’allocazione delle risorse” ...