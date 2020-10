“Mancano 4mila anestesisti a causa di politiche miopi nel reclutamento Prenderli dall’estero? Qui guadagnano meno”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 ottobre 2020) “La curva sale molto più rapidamente di quanto qualcuno sostiene. Se va avanti così, i posti di terapia intensiva creati finora e anche quelli annunciati saranno saturi nel giro di un mese”. Alessandro Vergallo è il presidente del sindacato deglirianimatori Aaroi-Emac. Non fa allarmismo, guarda i dati. “I casi totali sono 7 volte inferiori rispetto a quelli di marzo e sono spalmati in tutta Italia anziché concentrati solo in alcune regioni. Ma ci vogliono due settimane perché il virus arrivi, si annidi, si replichi e cominci a fare i danni che portano ai nostri reparti. La curva negli ultimi 10 giorni mostra numeri più che raddoppiati arrivando a quasi 800. Ecco perché la nostra preoccupazione è per quel che succederà tra due settimane”. La preoccupazione che i reparti ...