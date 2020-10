Mafia: stragi del '92, attesa per le 22 la sentenza su boss latitante Messina Denaro (Di martedì 20 ottobre 2020) Caltanissetta, 20 ott. (Adnkronos) - E' attesa per le 22 circa la sentenza della Corte d'assise di Caltanissetta nel processo a carico del boss latitante Matteo Messina Denaro, accusato di essere tra i mandanti delle stragi mafiose del '92 in cui furono uccisi i giudici Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e gli agenti delle scorte. La Corte, presieduta da Roberta Serio, è entrata in Camera di consiglio alle 10.20 di questa mattina. Il Procuratore aggiunto Gabriele Paci al termine della lunga requisitoria aveva chiesto l'ergasatolo per Messina Denaro. Leggi su iltempo (Di martedì 20 ottobre 2020) Caltanissetta, 20 ott. (Adnkronos) - E'per le 22 circa ladella Corte d'assise di Caltanissetta nel processo a carico delMatteo, accusato di essere tra i mandanti dellemafiose del '92 in cui furono uccisi i giudici Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e gli agenti delle scorte. La Corte, presieduta da Roberta Serio, è entrata in Camera di consiglio alle 10.20 di questa mattina. Il Procuratore aggiunto Gabriele Paci al termine della lunga requisitoria aveva chiesto l'ergasatolo per

