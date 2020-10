Ma Rainey’s Black Bottom: trailer italiano del film Netflix con l’ultimo ruolo di Chadwick Boseman (Di martedì 20 ottobre 2020) Netflix ha reso disponibile un trailer sottotitolato in italiano di Ma Rainey’s Black Bottom, film che presenta l’ultimo ruolo cinematografico del compianto Chadwick Boseman, star di Black Panther. Il film Netflix in uscita il 18 dicembre, vede protagonista Viola Davis nei panni della leggendaria “Madre del Blues” che si cimenta nella seconda apparizione in un adattamento cinematografico di un’opera teatrale di August Wilson dopo Barriere (2016), che le è valso il suo primo Oscar. Boseman che nel film veste i panni dell’ambizioso trombettista Levee è morto il 28 agosto 2020, dopo una battaglia di quattro ... Leggi su cineblog (Di martedì 20 ottobre 2020)ha reso disponibile unsottotitolato indi Ma Rainey’sche presenta l’ultimocinematografico del compianto, star diPanther. Ilin uscita il 18 dicembre, vede protagonista Viola Davis nei panni della leggendaria “Madre del Blues” che si cimenta nella seconda apparizione in un adattamento cinematografico di un’opera teatrale di August Wilson dopo Barriere (2016), che le è valso il suo primo Oscar.che nelveste i panni dell’ambizioso trombettista Levee è morto il 28 agosto 2020, dopo una battaglia di quattro ...

