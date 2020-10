"Ma cosa ne pensi?". Clamoroso, Gruber stana Travaglio: risposta imbarazzante sul dpcm di Conte (Di martedì 20 ottobre 2020) A stanare Marco Travaglio, stavolta, ci pensa Lilli Gruber, a Otto e Mezzo in onda su La7 martedì 20 ottobre. Già, perché il direttore del Fatto Quotidiano non ha ancora detto la sua sull'ultimo dpcm di Giuseppe Conte contro il coroanvirus, criticato a più latitudini e bersaglio anche di fuoco amico. Dunque, Lilli chiede a Travaglio: "Ma cosa ne pensi di queste misure?". La risposta, però, è piuttosto imbarazzante. Una lunghissima supercazzola. Travaglio premette: "Bisogna fare cose che servono, non tanto per fare. Bisogna studiare bene i dati. Le differenze sono enormi rispetto a marzo e aprile" e un sacco di bla bla bla. E ancora: "Non ci mancano né ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) Are Marco, stavolta, ci pensa Lilli, a Otto e Mezzo in onda su La7 martedì 20 ottobre. Già, perché il direttore del Fatto Quotidiano non ha ancora detto la sua sull'ultimodi Giuseppecontro il coroanvirus, criticato a più latitudini e bersaglio anche di fuoco amico. Dunque, Lilli chiede a: "Manedi queste misure?". La, però, è piuttosto. Una lunghissima supercazzola.premette: "Bisogna fare cose che servono, non tanto per fare. Bisogna studiare bene i dati. Le differenze sono enormi rispetto a marzo e aprile" e un sacco di bla bla bla. E ancora: "Non ci mancano né ...

marcocappato : Qualunque cosa si pensi della 'Commissione Colao', si trattava di personalità autorevoli che hanno lavorato per set… - mimisexymi2 : @ildeltadivenere @ladradifiori se ci pensi loro hanno una tattica... pensano che una donna che mette like ad ogget… - simostu9 : RT @statutos__: cosa ne pensi @simostu9, per me è un fenomeno, dopo lo guardo - salcinz : RT @marcodemeu: Mi chiedo cosa pensi di questi messaggi dagli echi mussoliniani @GuidoCrosetto Sono italiano, lavoro in Francia, amo i due… - apavo75 : RT @marcodemeu: Mi chiedo cosa pensi di questi messaggi dagli echi mussoliniani @GuidoCrosetto Sono italiano, lavoro in Francia, amo i due… -

Ultime Notizie dalla rete : cosa pensi Cosa pensi di Haaland? Immobile: "Scorso anno annata pazzesca ed è ripartito allo stesso modo" TUTTO mercato WEB Champions, Dinamo Kiev-Juve 0-2: Morata apre e chiude, festa Pirlo

Cuadrado parte in palla, a guadagnare campo e provare il dribbling, a sinistra Chiesa viene chiamato da Pirlo a fare la stessa cosa e a puntare l'avversario ... la tuta per sostituirlo al 18'. Juve, ...

Otto e Mezzo, Lilli Gruber stana Travaglio: "Cosa ne pensi?". Clamoroso: risposta imbarazzante sul dpcm di Conte

Dunque, Lilli chiede a Travaglio: "Ma cosa ne pensi di queste misure?". La risposta, però, è piuttosto imbarazzante. Una lunghissima supercazzola. Travaglio premette: "Bisogna fare cose che servono, ...

Cuadrado parte in palla, a guadagnare campo e provare il dribbling, a sinistra Chiesa viene chiamato da Pirlo a fare la stessa cosa e a puntare l'avversario ... la tuta per sostituirlo al 18'. Juve, ...Dunque, Lilli chiede a Travaglio: "Ma cosa ne pensi di queste misure?". La risposta, però, è piuttosto imbarazzante. Una lunghissima supercazzola. Travaglio premette: "Bisogna fare cose che servono, ...