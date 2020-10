Lutto sui social: morta una famosa influencer negazionista (Di martedì 20 ottobre 2020) Questo articolo . Il Covid-19 non ha lasciato scampo ad un influencer negazionista, morto nelle scorse ore a causa di complicazioni. Ecco il tragico racconto. Si è appresa di recente una triste notizia che riguarda la morte di un influencer negazionista ucraino, che non ce l’ha fatta a causa del covid-19. Ormai da diversi mesi si è diffusa … Leggi su youmovies (Di martedì 20 ottobre 2020) Questo articolo . Il Covid-19 non ha lasciato scampo ad un, morto nelle scorse ore a causa di complicazioni. Ecco il tragico racconto. Si è appresa di recente una triste notizia che riguarda la morte di unucraino, che non ce l’ha fatta a causa del covid-19. Ormai da diversi mesi si è diffusa …

ISwearILived8 : Sono in lutto per il ritorno di princ1pino sui nostri schermi, voglio eliminarlo - rossi20_rossi : ?? rip Ilary Blasi, la signora Totti dopo il lutto rompe il silenzio sui social - Max74725943 : @Andrea0606061 @virginiaraggi Se non avesse speso 1 rigo a riguardo,lei avrebbe commentato ugualmente con disprezzo… - infoitcultura : Grave lutto per Francesco Renga, dolore sui social: “Ora è un angelo” - biscottoverde : @CeredaDiego @Cloud_86 anche io sto procedendo lento lento (e devo ancora vedere il 5) e ho notato che è un horror… -