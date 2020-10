LUPERTO | DAL DIETRO LE QUINTE CON IL NAPOLI ALLA MAGLIA DA TITOLARE CON IL CROTONE

(Di martedì 20 ottobre 2020) Da, dopo le parentesi a Vercelli e a Empoli. Inizia una nuova carriera, cosiddetta 2.0, per Sebastiano, possente difensore centrale che veste ladei calabresi. Dopo tanta anticamera e pochissime occasioni non sfruttate con il, il difensore classe ’96 è pronto a ripartire con gli Squali che punterannosalvezza nella massima categoria. Sebastiano, nato a Lecce il 6 settembre, inizia con le giovanili del club salentino, squadra della sua città. Gioca dapprima nel ruolo di esterno di centrocampo, poi si ritrova con Claudio Luperti a fare da terzino sinistro per poi stabilirsi al centro della difesa, ruolo tutt’ora ricoperto. Nel 2013 il passaggio aldove viene inserito nella primavera. Con i ...

