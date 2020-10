L’Unione europea condanna gli stage non retribuiti, ma l’Italia è ancora indietro (Di martedì 20 ottobre 2020) Il Parlamento europeo ha condannato la pratica degli stage, dei tirocini e degli apprendistati non retribuiti. Lo ha fatto l’8 ottobre votando a maggioranza una risoluzione (574 sì, 77 no, 43 astenuti) in cui invita gli Stati membri a proporre possibili soluzioni per l’introduzione di uno strumento giuridico comune a tutti con l’obiettivo di garantire una remunerazione equa per stagisti, tirocinanti e apprendisti nel mercato del lavoro dell’Unione, garantendo anche un ambiente di lavoro adeguato, un trattamento equo e paritario, con periodi di prova di ragionevole durata e senza contratti atipici. Tutto bellissimo, sulla carta. Perché la risoluzione è un atto non vincolante. Gli Stati membri non sono obbligati a realizzare la risoluzione, ma è pur sempre un chiaro messaggio politico. ... Leggi su linkiesta (Di martedì 20 ottobre 2020) Il Parlamento europeo hato la pratica degli, dei tirocini e degli apprendistati non. Lo ha fatto l’8 ottobre votando a maggioranza una risoluzione (574 sì, 77 no, 43 astenuti) in cui invita gli Stati membri a proporre possibili soluzioni per l’introduzione di uno strumento giuridico comune a tutti con l’obiettivo di garantire una remunerazione equa per stagisti, tirocinanti e apprendisti nel mercato del lavoro dell’Unione, garantendo anche un ambiente di lavoro adeguato, un trattamento equo e paritario, con periodi di prova di ragionevole durata e senza contratti atipici. Tutto bellissimo, sulla carta. Perché la risoluzione è un atto non vincolante. Gli Stati membri non sono obbligati a realizzare la risoluzione, ma è pur sempre un chiaro messaggio politico. ...

