Lucescu racconta | «Litigai per far esordire Pirlo al Brescia»

Lucescu, tecnico della Dinamo Kiev che ha fatto esordire Pirlo da giocatore, racconta il "Maestro": le sue parole Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Mirea Lucescu ha raccontato Andrea Pirlo, parlando del suo esordio con la maglia del Brescia, avvenuto proprio sotto la sua ala. Le sue parole a poche ore da Dinamo Kiev Juve. Pirlo – «Andavo sempre agli allenamenti dei giovani al campo San Filippo, a Brescia, e appena notai come si muoveva e toccava la palla quel ragazzo mi resi conto che dentro di lui c'era un campione». ESORDIO – «Litigai con Luzardi, che era arrabbiato perché avevo messo in campo il ...

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Mirea Lucescu ha raccontato Andrea Pirlo, parlando del suo esordio con la maglia del Brescia, avvenuto proprio sotto la sua ala. Le sue parole a poche ore da ...

