Luce e gas | italiani preoccupati dalle utenze Come risparmiare

Roma, 20 ott. - (Adnkronos) - italiani preoccupati dalle utenze. A rivelarlo è uno studio di Selectra (selectra.net), la piattaforma che mette a confronto le offerte di Luce e gas, che sottolinea Come con ottobre si raggiunga il picco con + 35% di operazioni, tra nuove attivazioni e cambi fornitore, rispetto alla media dei mesi non autunnali. A dimostrarlo anche i dati del comparatore di tariffe di Selectra: la quantità delle richieste di confronto nei mesi autunnali aumenta in media del 15% rispetto al resto dell'anno, raggiungendo un incremento del 20% ad ottobre. Un andamento che non è stato scombussolato dall'emergenza sanitaria e che viene confermato anche nelle prime due settimane di ottobre 2020. Con l'avvicinarsi della stagione fredda la fornitura di gas ...

Roma, 20 ott. - (Adnkronos) - Italiani preoccupati dalle utenze. A rivelarlo è uno studio di Selectra (selectra.net), la piattaforma che mette a confronto le offerte di luce e gas, che sottolinea come ...

