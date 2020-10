Lotus Evija - L'hypercar elettrica debutta a Goodwood nei colori JPS - VIDEO (Di martedì 20 ottobre 2020) La Lotus ha sfruttato la cornice del Goodwood Speedweek per mostrare al pubblico l'hypercar elettrica Evija. L'evento, trasmesso in streaming per rispettare le norme imposte all'emergenza coronavirus, ha visto tre esemplari della biposto sfilare sul tracciato inglese. Oltre alla livrea Solar Yellow, la Casa ha scelto di utilizzare su uno dei prototipi gli storici colori nero e oro dello sponsor John Player Special, che ha segnato gli anni più importanti e prolifici dell'avventura del costruttore in Formula 1: per l'occasione, infatti, a Goodwood sono state riunite oltre 50 Lotus da competizione che, tra gli anni 60 e 70, hanno animato le gare delle varie categorie agonistiche. 2.000 CV e fino a 400 km di autonomia. I 130 ... Leggi su quattroruote (Di martedì 20 ottobre 2020) Laha sfruttato la cornice delSpeedweek per mostrare al pubblico l'. L'evento, trasmesso in streaming per rispettare le norme imposte all'emergenza coronavirus, ha visto tre esemplari della biposto sfilare sul tracciato inglese. Oltre alla livrea Solar Yellow, la Casa ha scelto di utilizzare su uno dei prototipi gli storicinero e oro dello sponsor John Player Special, che ha segnato gli anni più importanti e prolifici dell'avventura del costruttore in Formula 1: per l'occasione, infatti, asono state riunite oltre 50da competizione che, tra gli anni 60 e 70, hanno animato le gare delle varie categorie agonistiche. 2.000 CV e fino a 400 km di autonomia. I 130 ...

Asgard_Hydra : Lotus: si mostra in pista la Evija, hypercar elettrica da 2 milioni di dollari - MicrosoftRTweet : RT @pcexpander: Lotus Evija, l'hypercar elettrica da 2 milioni di dollari e 2.000 CV, scende in pista a Goodwood - AppleRTweet : RT @pcexpander: Lotus Evija, l'hypercar elettrica da 2 milioni di dollari e 2.000 CV, scende in pista a Goodwood - pcexpander : Lotus Evija, l'hypercar elettrica da 2 milioni di dollari e 2.000 CV, scende in pista a Goodwood… - gigibeltrame : Lotus Evija, l'hypercar elettrica da 2 milioni di dollari e 2.000 CV, scende in pista a Goodwood #digilosofia… -

Ultime Notizie dalla rete : Lotus Evija Lotus Evija: debutto in società AlVolante L'hypercar elettrica debutta a Goodwood nei colori JPS - VIDEO

La Casa, in occasione dell'evento Speedweek, ha portato sul circuito britannico tre esemplari della biposto: uno di questi adottava la livrea oro e nero dello sponsor John Player Special ...

Lotus Evija, l'hypercar elettrica da 2 milioni di dollari e 2.000 CV

Una vettura da 2 milioni di dollari e 2.000 CV portata in pista in tre modelli pre-produzione uno dei quali ha ospitato durante l'evento Lord March, figlio del Duca di Richmond proprietario della tenu ...

La Casa, in occasione dell'evento Speedweek, ha portato sul circuito britannico tre esemplari della biposto: uno di questi adottava la livrea oro e nero dello sponsor John Player Special ...Una vettura da 2 milioni di dollari e 2.000 CV portata in pista in tre modelli pre-produzione uno dei quali ha ospitato durante l'evento Lord March, figlio del Duca di Richmond proprietario della tenu ...