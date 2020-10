L'orso non lo riconosce perché ha la mascherina e lo sbrana. Tragedia al circo (Di martedì 20 ottobre 2020) Una decina di giorni fa era stato sbranato a morte da uno degli orsi del circo in cui lavorava. Ora si è fatta luce sulle cause dell'aggressione ai danni di Valentin Bulich, addetto alle pulizie del Great Moscow State Circus. Il 28enne sognava di diventare un addestratore ed è entrato nella gabbia dell'orso di nascosto. Non era la prima volta, ma questa volta ha fatto un errore fatale dimenticando di togliere la mascherina. "Valentin Bulich ha commesso una grave violazione delle norme di sicurezza. Quando ha visto l'uomo entrare nella gabbia, Yasha (il nome dell'orso, ndr) ha pensato di essere in pericolo. Non avendolo riconosciuto, perché il suo volto era coperto dalla mascherina di protezione contro il coronavirus, ... Leggi su iltempo (Di martedì 20 ottobre 2020) Una decina di giorni fa era statoto a morte da uno degli orsi delin cui lavorava. Ora si è fatta luce sulle cause dell'aggressione ai danni di Valentin Bulich, addetto alle pulizie del Great Moscow State Circus. Il 28enne sognava di diventare un addestratore ed è entrato nella gabbia dell'di nascosto. Non era la prima volta, ma questa volta ha fatto un errore fatale dimenticando di togliere la. "Valentin Bulich ha commesso una grave violazione delle norme di sicurezza. Quando ha visto l'uomo entrare nella gabbia, Yasha (il nome dell', ndr) ha pensato di essere in pericolo. Non avendolo riconosciuto,; il suo volto era coperto dalladi protezione contro il coronavirus, ...

