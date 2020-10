Lombardia: vietato comprare vino dopo le 18, ira del Consorzio Chianti (Di martedì 20 ottobre 2020) In Lombardia vietato comprare vino dopo le 18, Consorzio Chianti infuriato: “Follia, si colpisce chi fa la spesa dopo il lavoro” “Vietare dalle 18 la vendita del vino nei supermercati, nelle enoteche, in tutti gli esercizi commerciali e artigianali, è una follia, un attacco al buon senso, un provvedimento incomprensibile”. Il Consorzio vino Chianti, con il… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 20 ottobre 2020) Inle 18,infuriato: “Follia, si colpisce chi fa la spesail lavoro” “Vietare dalle 18 la vendita delnei supermercati, nelle enoteche, in tutti gli esercizi commerciali e artigianali, è una follia, un attacco al buon senso, un provvedimento incomprensibile”. Il, con il… L'articolo Corriere Nazionale.

rtl1025 : ?? Bar, pub e ristoranti chiusi alle 24 da domani in #Lombardia. In tali attività dopo le 18 il consumo di alimenti… - ilpost : La Lombardia ha vietato la vendita di alcolici da asporto dopo le 18 e ha previsto la didattica parzialmente a dist… - chiarapellegri9 : RT @merynga1981: Ditemi che è uno scherzo. - starpier : @RegLombardia Su tutti i quotidiani usciti oggi c'è in prima pagina il titolo: Coprifuoco in Lombardia, vietato usc… - Renato47Rm : In Lombardia vietato comprare vino dopo le 18, furia consorzio Chianti: “Follia” -