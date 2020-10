Lombardia: Regione, bando da 5.000 euro per 315 iniziative sociali durante lockdown (Di martedì 20 ottobre 2020) Milano, 20 ott. (Adnkronos) - Regione Lombardia, nell'ambito del bando del terzo settore, finanzierà con un contributo fino a 5.000 euro, interamente a fondo perduto, 315 associazioni di volontariato per iniziative che servono a sostenere attività nate e svolte durante il periodo di 'lockdown'. "Sono orgoglioso del supporto che Regione Lombardia garantisce a quelle associazioni e organizzazioni che si sono impegnate e si impegnano concretamente a servizio della collettività" ha commentato l'assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilità Stefano Bolognini. "Come è emerso in questo particolare momento storico i bisogni delle persone sono tanti e sono aumentati ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) Milano, 20 ott. (Adnkronos) -, nell'ambito deldel terzo settore, finanzierà con un contributo fino a 5.000, interamente a fondo perduto, 315 associazioni di volontariato perche servono a sostenere attività nate e svolteil periodo di ''. "Sono orgoglioso del supporto chegarantisce a quelle associazioni e organizzazioni che si sono impegnate e si impegnano concretamente a servizio della collettività" ha commentato l'assessore alle Politiche, abitative e Disabilità Stefano Bolognini. "Come è emerso in questo particolare momento storico i bisogni delle persone sono tanti e sono aumentati ...

